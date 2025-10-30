Ямайка приходит в себя после удара урагана "Мелисса", который стал одним из самых мощных за всю историю острова, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Скорость ветра достигала почти 300 километров в час — это даже больше, чем во время разрушительного урагана "Катрина" в 2005 году.

Премьер-министр страны Эндрю Холнесс заявил, что стихия нанесла колоссальный ущерб больницам, жилым домам, бизнесу и дорогам. В юго-западном приходе Сент-Элизабет целые районы оказались под водой, а более полумиллиона жителей остались без света.

Правительство Великобритании уже объявило о выделении 3,3 миллиона долларов на экстренную гуманитарную помощь. Эти средства направят на восстановление инфраструктуры и поддержку пострадавших. В социальных сетях тем временем продолжают появляться кадры разрушений: поваленные деревья, смытые дороги и крыши, разлетевшиеся по полям и трассам.