Катастрофа в Непале: готов ли Казахстан направить спасателей

После разрушительной катастрофы в Непале среди разыскиваемых числятся трое граждан Казахстана. Смогут ли отечественные спасатели принять участие в поисках? Каких специалистов и технику Казахстан может направить и что для этого необходимо? Корреспондент BAQ.KZ получил официальный ответ на эти вопросы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

После природной катастрофы на границе Непала и Китая продолжаются поиски трех граждан Казахстана. В связи с этим корреспондент BAQ.KZ обратился в МЧС, чтобы выяснить, могут ли казахстанские специалисты принять участие в спасательной операции, какие силы могут быть задействованы и каков порядок их направления.

В министерстве сообщили, что располагают необходимыми силами и средствами для оперативного реагирования в случае поступления официального запроса и принятия решения на государственном уровне.

«В настоящее время решение о направлении казахстанских спасателей в Непал не принято. На сегодняшний день от компетентных органов пострадавших регионов Непала официального обращения в адрес казахстанской стороны о направлении казахстанских спасателей не поступало», – говорится в ответе.

Как пояснили в ведомстве, при масштабных чрезвычайных ситуациях международная помощь координируется с учетом потребностей пострадавшего государства и возможностей его национальных служб. Если официальный запрос поступит, он будет рассмотрен в установленном порядке с учетом характера катастрофы, а также необходимых специалистов и техники.

«В случае поступления соответствующего официального обращения и принятия решения на государственном уровне Министерство располагает необходимыми силами и средствами для оперативного реагирования», – сообщили в МЧС.

При необходимости министерство может сформировать специализированную поисково-спасательную группу. В ее состав могут войти спасатели республиканской спасательной службы «Барыс», специалисты по поиску людей под завалами, кинологические расчеты, специалисты по аварийно-спасательным и инженерным работам, медицинские работники и сотрудники Центра медицины катастроф.

Группа будет обеспечена необходимой техникой, инструментами и оборудованием. В зависимости от поставленных задач дополнительно могут привлекаться специалисты других профильных подразделений системы МЧС. При этом речь идет о возможном составе группы в случае возникновения такой необходимости. В официальном ответе не сообщается, что конкретная группа для отправки в Непал уже сформирована.

Корреспондент BAQ.KZ также уточнил, могут ли казахстанские спасатели участвовать в ликвидации последствий селевых потоков, паводков и обрушений, а также в поиске людей, оказавшихся в тоннелях.

«Они готовы проводить поисково-спасательные работы при разрушении зданий и сооружений, затоплениях и паводках, селевых потоках, а также заниматься поиском и спасением людей в труднодоступных и ограниченных пространствах», – ответили в министерстве.

Порядок направления спасателей за рубеж определяется Правилами оказания гуманитарной помощи, утвержденными постановлением Правительства от 8 октября 2019 года №743. По данным МЧС, при принятии такого решения учитываются характер и масштаб катастрофы, потребности пострадавшей стороны, а также механизмы координации международной помощи.

При этом в министерстве не уточнили, через сколько часов или дней после поступления официального запроса и принятия решения группа сможет выехать. В ответе отмечается, что продолжительность участия в операции будет зависеть от ситуации и при необходимости может продолжаться до завершения работ.

В ведомстве также напомнили, что Казахстан и ранее принимал участие в ликвидации последствий крупных природных катастроф за рубежом. По данным министерства, в 1999 году казахстанские спасатели оказывали помощь после землетрясения в Турции. В 2021 году в эту страну направлялись спасатели и авиационная техника для тушения лесных пожаров. В 2023 году поисково-спасательные группы выезжали после землетрясений в Турции и Афганистане.

Напомним, разрушительное наводнение на границе Непала и Китая произошло 26 августа. По данным агентства Reuters на 15 сентября, в Непале погибли как минимум 1 386 человек, еще 5 130 числятся пропавшими без вести. На территории Китая подтверждена гибель 43 человек, еще 519 продолжают искать. Поисковые работы осложняют разрушенная инфраструктура и около 2,2 млн тонн обломков, скопившихся в долинах.

Согласно ответу Министерства иностранных дел Казахстана, опубликованному 11 сентября, продолжаются поиски трех казахстанок, которые могли находиться в зоне бедствия. По состоянию на тот день новой информации об их местонахождении не поступало.