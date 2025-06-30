В секторе Газа продолжается масштабная гуманитарная катастрофа. За последние 24 часа в результате воздушных ударов Израиля погибло не менее 88 человек, ещё 365 получили ранения. Такие данные 28 июня приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Ситуация осложняется тем, что с момента нарушения перемирия, достигнутого в марте с палестинским движением ХАМАС, число погибших палестинцев превысило 6 тысяч — точнее, 6175 человек, а раненых более 21 тысячи. Общие потери в результате израильских атак оцениваются уже в 56 500 погибших и свыше 133 тысяч раненых.