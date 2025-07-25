  • 26 Июля, 01:03

Катер насмерть сбил женщину на Алаколе: начато расследование

Минтуризма попросило ответственные органы усилить контроль за безопасностью в местах водного отдыха.

Вчера, 23:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
174
Фото: Pixabay

На озере Алаколь произошла трагедия — 63-летняя женщина погибла под винтами катера, передает BAQ.KZ. Погибшей оказалась Галина Сизикова. Об этом сообщили в министерстве туризма и спорта РК.

Мы искренне скорбим вместе с семьёй и надеемся на объективное и всестороннее расследование всех обстоятельств трагедии, а также на привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в ведомстве. 

Известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Минтуризма напомнили, что ещё до начала сезона ведомство призывало акиматы и профильные госорганы обеспечить безопасность отдыхающих, особенно на побережьях и водоёмах. При этом, как подчеркнули в министерстве, вопросы лицензирования, допуска к управлению, технического осмотра и регистрации маломерных судов не входят в их компетенцию.

В этой связи министерством были направлены официальные обращения в министерство транспорта, министерство внутренних дел, а также в местные исполнительные органы с настоятельной рекомендацией усилить контроль за безопасностью в местах водного отдыха и принять все необходимые меры по предотвращению подобных трагедий в будущем, — сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх