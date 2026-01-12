У побережья Пхукет произошло столкновение туристического катера с рыболовецким судном. На борту находились иностранные туристы, в том числе граждане Республики Казахстан, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, среди пассажиров катера было 8 граждан Казахстана.

– Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время 3 гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие, — проинформировали в МИД.

Отмечается, что после столкновения судно получило серьёзные повреждения и затонуло. Обстоятельства инцидента уточняются.