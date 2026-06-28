Катер с туристами заглох на озере Алаколь
Спасатели МЧС эвакуировали пятерых туристов.
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В ходе рейдовых мероприятий на побережье озера Алаколь области Абай сотрудники МЧС оказали помощи отдыхающим.
Во время пребывания на акватории озера у маломерного судна произошла техническая неисправность. В катере находились пять туристов, которые не могли самостоятельно добраться до берега.
Получив сообщение о происшествии, спасатели МЧС незамедлительно прибыли к месту вызова. Все находившиеся на борту были благополучно эвакуированы и доставлены на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Туристы поблагодарили спасателей за оперативность и своевременно оказанную помощь.
МЧС напоминает, что перед выходом на воду необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и иметь при себе спасательные жилеты.
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