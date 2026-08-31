Катер столкнулся со скалой в Актау: погибли двое

В акватории Каспийского моря в районе Актау произошло столкновение прогулочного катера со скалой. В результате происшествия погибли два человека.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, информация о случившемся поступила вечером 30 августа в 22:56. Инцидент произошел в районе 5А микрорайона.

На борту катера находились семь человек.

«Во время спасательной операции пятерых человек доставили на берег и передали медикам», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Еще двое человек, предварительно, находились без спасательных жилетов. В ходе поисково-спасательной операции их обнаружили в воде примерно в 500 метрах от берега. Спасатели извлекли тела погибших.

К поискам привлекли несколько служб

В спасательной операции участвовали 35 сотрудников ДЧС, четыре единицы специальной техники и четыре плавательных средства.

На месте происшествия также работали 10 сотрудников полиции и четыре единицы техники, специалисты Центра медицины катастроф и пять бригад скорой медицинской помощи.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.