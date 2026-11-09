Катки и горки в Астане: где покататься этой зимой

В Астане этой зимой появится каток, по которому можно будет не кружить по кругу, а гулять почти полтора километра. Еще десятки катков и ледовых горок готовят по всему городу, в том числе рядом с домами в жилых массивах.

Самой необычной зимней локацией станет Astana Winter Park в районе «Есиль», рядом с комплексом Abu Dhabi Plaza. Это линейный каток длиной 1,4 км и площадью около 6 тыс. кв. м. Здесь будут теплые павильоны, прокат коньков, семейные зоны отдыха и подсветка. Специальная система поддержания льда позволит катку работать даже в оттепель.

Еще один каток с искусственным охлаждением площадью 1 200 кв. м строят в Триатлон-парке в районе «Алматы». В Triathlon Ice Park будут прокат, теплая зона, горячие напитки и еда, а вечером площадку украсит подсветка.

Где еще покататься

В районе «Сарыарка» катки зальют на набережной Есиля, в том числе возле Дворца школьников. Здесь же появятся 13 ледовых горок, развлечения будут в парке «Коктал», сквере «Окжетпес» и других общественных пространствах.

В районе «Сарайшык» каток обустроят на площади «Қазақ елі», еще две ледовые площадки появятся на улице Жургенова и в Президентском парке.

В районе «Алматы» зимние площадки готовят в локации «Кувшин» и в парках «Жерұйық» и «Жастар».

В районе «Байқоңыр» катки появятся в парке «Ататюрк» и возле Дворца «Жастар». Ледовые горки оборудуют в девяти местах, в том числе в жилых массивах Өндіріс, Кирпичный, Казгородок и в дачном массиве Қоянды.

В районе «Нұра» каток зальют возле стадиона «Астана Арена».

Когда откроются

Катки с естественным льдом начнут заливать, когда установятся устойчивые морозы. В акимате обещают сообщать о новых локациях и сроках открытия по мере готовности. Перечисленные площадки только часть того, что готовят к зиме, в районах обустраивают и другие места для отдыха.