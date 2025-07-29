Катон-Карагайский национальный природный парк, расположенный в Восточно-Казахстанской области, временно закрыт для посещения из-за высокого риска возгораний, передает BAQ.KZ.

По данным парка, на его территории установлен пятый – самый высокий – класс пожарной опасности. В связи с этим принято решение ограничить доступ граждан в лесные массивы.

“В связи с устойчивым установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности лесных пожаров на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, в соответствии с подпунктом 9 пункта 17 Правил пожарной безопасности, вводятся ограничения на пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда”, – говорится в официальном сообщении.

Жителей и гостей региона настоятельно просят соблюдать все меры противопожарной безопасности и воздержаться от поездок в лес.

Катон-Карагайский район славится своей живописной природой, богатой флорой и фауной, однако в летний период он часто подвергается угрозе природных пожаров из-за засушливого климата.