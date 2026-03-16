Футбольные клубы «Кайрат» и «Актобе» сегодня встретятся в матче второго тура Казахстанской Премьер-лиги. Игра пройдет в Алматы и, как ожидается, соберет полный стадион, передает BAQ.kz.

Когда и где пройдет матч

Матч «Кайрат» - «Актобе» состоится 16 марта на Центральном стадионе Алматы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Встреча обещает быть одной из самых интересных в туре. Обе команды традиционно считаются претендентами на чемпионство и регулярно борются за золотые медали.

После первого тура «Актобе» занимает первое место в турнирной таблице, а «Кайрат» находится на четвертой позиции, уступая сопернику лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по три очка.

Что с билетами

Интерес к матчу оказался очень высоким.

Все билеты на игру были раскуплены всего за сутки после начала продаж, поэтому в кассах Центрального стадиона их уже нет.

Таким образом, матч пройдет при полном стадионе.

Где смотреть матч

Для тех, кто не сможет попасть на стадион, будет организована телевизионная трансляция.

Матч «Кайрат» - «Актобе» покажет телеканал Qazsport.

Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала, а все игры тура можно посмотреть на YouTube-канале KFF League.

Полиция предупредила болельщиков

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в день матча будут усилены меры безопасности на стадионе и прилегающей территории.

Начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов отметил, что порядок во время игры будет находиться под постоянным контролем.

«В день матча меры безопасности на стадионе и прилегающей территории будут максимально усилены. Будут задействованы дополнительные силы полиции, а сама территория проведения матча будет находиться под постоянным контролем», — сказал он.

Полиция призвала болельщиков соблюдать правила поведения на стадионе.

«Футбол — это эмоции, поддержка и преданность своей команде. Но есть правило, которое одинаково для всех: закон и общественный порядок превыше любых эмоций», — отметил Кабдулдинов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

В полиции также предупредили, что любые попытки нарушить общественный порядок будут пресекаться.