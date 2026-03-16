«Кайрат» - «Актобе»: когда пройдет матч, где смотреть и что нужно знать болельщикам
Сегодня в Алматы пройдет матч второго тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Актобе». Болельщиков ждет принципиальное противостояние и полный стадион.
Футбольные клубы «Кайрат» и «Актобе» сегодня встретятся в матче второго тура Казахстанской Премьер-лиги. Игра пройдет в Алматы и, как ожидается, соберет полный стадион, передает BAQ.kz.
Когда и где пройдет матч
Матч «Кайрат» - «Актобе» состоится 16 марта на Центральном стадионе Алматы.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Встреча обещает быть одной из самых интересных в туре. Обе команды традиционно считаются претендентами на чемпионство и регулярно борются за золотые медали.
После первого тура «Актобе» занимает первое место в турнирной таблице, а «Кайрат» находится на четвертой позиции, уступая сопернику лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по три очка.
Что с билетами
Интерес к матчу оказался очень высоким.
Все билеты на игру были раскуплены всего за сутки после начала продаж, поэтому в кассах Центрального стадиона их уже нет.
Таким образом, матч пройдет при полном стадионе.
Где смотреть матч
Для тех, кто не сможет попасть на стадион, будет организована телевизионная трансляция.
Матч «Кайрат» - «Актобе» покажет телеканал Qazsport.
Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала, а все игры тура можно посмотреть на YouTube-канале KFF League.
Полиция предупредила болельщиков
В департаменте полиции Алматы сообщили, что в день матча будут усилены меры безопасности на стадионе и прилегающей территории.
Начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов отметил, что порядок во время игры будет находиться под постоянным контролем.
«В день матча меры безопасности на стадионе и прилегающей территории будут максимально усилены. Будут задействованы дополнительные силы полиции, а сама территория проведения матча будет находиться под постоянным контролем», — сказал он.
Полиция призвала болельщиков соблюдать правила поведения на стадионе.
«Футбол — это эмоции, поддержка и преданность своей команде. Но есть правило, которое одинаково для всех: закон и общественный порядок превыше любых эмоций», — отметил Кабдулдинов.
В полиции также предупредили, что любые попытки нарушить общественный порядок будут пресекаться.
«Агрессия, провокации, оскорбления, нецензурная лексика, хулиганские действия, а также использование запрещенных предметов недопустимы. Реакция полиции будет мгновенной. Нарушители будут установлены, а каждый факт получит правовую оценку», — добавил глава полиции.
