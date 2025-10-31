Алматинский "Кайрат" достиг договоренности о проведении оставшихся домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на столичном стадионе "Астана Арена", передает BAQ.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

29 октября представители клуба прибыли в Астану, где состоялись переговоры с компанией MTEX Management, управляющей спортивно-культурными объектами города. По итогам встречи стороны пришли к соглашению об аренде арены для двух игр - против греческого "Олимпиакоса" (9 декабря 2025 года) и бельгийского "Брюгге" (20 января 2026 года).

Ранее "Кайрат" провёл первые два домашних матча турнира в Алматы против мадридского "Реала" (0:5) и кипрского "Пафоса" (0:0).

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина занимают 34-е место в турнирной таблице, имея одно очко в активе.

По итогам сезона 2025 года "Кайрат" сумел защитить титул чемпиона Казахстана, обеспечив себе участие в квалификации Лиги чемпионов сезона 2026/2027.