Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с кипрским "Пафосом" (0:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Sports.kz. Для казахстанского клуба это первое набранное очко в истории турнира.

Встреча началась с удаления: уже на 4-й минуте нападающий "Пафоса" Жоау Коррея получил красную карточку за грубый фол против Луиша Маты. Несмотря на численное преимущество, хозяева не смогли реализовать свои моменты — надёжно действовал кипрский голкипер Неофитос.

Во втором тайме "Кайрат" усилил атаку, на поле вышел Азамат Туякбаев, однако и гости отвечали опасными выпадами. Темирлан Анарбеков несколько раз спас команду, а удар Офри Арада в концовке пришёлся в штангу. Итог — безголевой, но исторический результат для алматинцев, которые впервые заработали очко в главном клубном турнире Европы.