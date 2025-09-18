"Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Среди ключевых игроков - Шерман Калмурза и Дастан Сатпаев.
18 Сентября, 23:20
566Фото: ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" объявил стартовый состав на первый матч общего этапа Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ.
Соперником алматинцев в дебютном матче станет португальский "Спортинг".
"Кайрат": Калмурза, Мата, Касабулат, Жоржиньо, Сатпаев, Мартынович, Арад, Тапалов, Мрынский, Громыко и Сорокин.
"Спортинг": Виржиниа, Кенда, Гонсалвеш, Кочорашвили, Тринкан, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Юльманн, Куарежма и Суарес.
Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" в ночь с 18 на 19 сентября. Начало игры - в 00:00 по времени Астаны.
