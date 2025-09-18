Алматинский "Кайрат" объявил стартовый состав на первый матч общего этапа Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ.

Соперником алматинцев в дебютном матче станет португальский "Спортинг".

"Кайрат": Калмурза, Мата, Касабулат, Жоржиньо, Сатпаев, Мартынович, Арад, Тапалов, Мрынский, Громыко и Сорокин.

"Спортинг": Виржиниа, Кенда, Гонсалвеш, Кочорашвили, Тринкан, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Юльманн, Куарежма и Суарес.

Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" в ночь с 18 на 19 сентября. Начало игры - в 00:00 по времени Астаны.