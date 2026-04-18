Кайрат обыграл Каспий и укрепил лидерство в КПЛ
Для «Кайрата» это уже четвёртая такая победа в текущем сезоне.
Сегодня 2026, 21:29
Сегодня 2026, 21:29Сегодня 2026, 21:29
146Фото: Pixabay.com
Алматинский Кайрат продолжает уверенно идти по сезону Казахстанская Премьер-лига. В матче шестого тура команда на своём поле обыграла Каспий — 2:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Первый тайм прошёл без голов, однако после перерыва хозяева дожали соперника. Счёт был открыт на 55-й минуте — после дальнего удара Дастан Сатпаев мяч рикошетом от Эдмилсон оказался в сетке ворот гостей.
Точку в матче поставил Жоржиньо, отличившийся на 82-й минуте.
Отдельно стоит отметить игру голкипера Темирлан Анарбеков, который вновь сохранил ворота «сухими».
После шести туров алматинцы с 14 очками единолично возглавляют таблицу чемпионата. «Каспий» с одним баллом остаётся на последнем месте.
Самое читаемое
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей
- В Алматы планируют создать площадку для утилизации строительных отходов
- Какие районы Астаны в этом году засадят деревьями