Кайрат обыграл Каспий и укрепил лидерство в КПЛ

Алматинский Кайрат продолжает уверенно идти по сезону Казахстанская Премьер-лига. В матче шестого тура команда на своём поле обыграла Каспий — 2:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Первый тайм прошёл без голов, однако после перерыва хозяева дожали соперника. Счёт был открыт на 55-й минуте — после дальнего удара Дастан Сатпаев мяч рикошетом от Эдмилсон оказался в сетке ворот гостей.

Точку в матче поставил Жоржиньо, отличившийся на 82-й минуте.

Отдельно стоит отметить игру голкипера Темирлан Анарбеков, который вновь сохранил ворота «сухими».

После шести туров алматинцы с 14 очками единолично возглавляют таблицу чемпионата. «Каспий» с одним баллом остаётся на последнем месте.