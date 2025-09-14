"Кайрат" одержал важную победу над "Актобе" в матче КПЛ
Звездный вратарь алматинцев Темирлан Анарбеков получил травму.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня в Алматы на Центральном стадионе состоялась одна из центральных игр 23-го тура Казахстанской Премьер-Лиги — "Кайрат" принимал "Актобе", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sportburo.kz. Алматинцы подошли к матчу в статусе лидеров чемпионата, имея в активе 46 очков после 21 встречи. Их соперники из Актобе шли в первой четвёрке с 39 очками.
На 13-й минуте матча вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил травму. По предварительным данным, у него диагностирован перелом челюсти. Его место в воротах занял Шерхан Калмырза.
Исход матча решил точный удар Дастана Сатпаева во втором тайме, который принёс хозяевам минимальную победу — 1:0. Благодаря этому результату "Кайрат" набрал 49 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице КПЛ. Напомним, 30 сентября алматинцев ждёт историческая встреча: на своём поле они сыграют против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало матча — в 18:45.
Самое читаемое
- Где и когда посмотреть решающий бой Канело против Кроуфорда
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Албания удивила мир цифровым министром. А готов ли Казахстан?
- Эксперт рассказал, каким составом "Кайрат" выступит против "Реал Мадрида"