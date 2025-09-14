Сегодня в Алматы на Центральном стадионе состоялась одна из центральных игр 23-го тура Казахстанской Премьер-Лиги — "Кайрат" принимал "Актобе", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sportburo.kz. Алматинцы подошли к матчу в статусе лидеров чемпионата, имея в активе 46 очков после 21 встречи. Их соперники из Актобе шли в первой четвёрке с 39 очками.

На 13-й минуте матча вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил травму. По предварительным данным, у него диагностирован перелом челюсти. Его место в воротах занял Шерхан Калмырза.

Исход матча решил точный удар Дастана Сатпаева во втором тайме, который принёс хозяевам минимальную победу — 1:0. Благодаря этому результату "Кайрат" набрал 49 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице КПЛ. Напомним, 30 сентября алматинцев ждёт историческая встреча: на своём поле они сыграют против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало матча — в 18:45.