«Кайрат» отобрал очки у «Аталанты» в Италии
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Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» в третьем туре общего этапа Лиги конференций. Матч в Бергамо завершился со счётом 1:1. Казахстанская команда открыла счёт на 53-й минуте. Отличился Марк Гуаль. Хозяева поля отыгрались на 82-й минуте благодаря голу Николы Крстовича.
Для «Кайрата» это второе очко в нынешнем розыгрыше турнира. Команда продолжает борьбу на общем этапе. Отдельным достижением стал рекорд главного тренера алматинцев Жоры Арутюняна. В возрасте 34 лет он стал самым молодым казахстанским тренером, руководившим командой в еврокубках.
Прежний рекорд принадлежал Григорию Бабаяну, которому на момент матчей «Астаны» в Лиге Европы сезона 2018/19 было 38 лет и четыре месяца. Следующий матч «Кайрат» проведёт 26 ноября на своём поле против шведского «Мьельбю». Начало встречи — в 20:30 по времени Астаны.
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