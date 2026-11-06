«Кайрат» отобрал очки у «Аталанты» в Италии

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» в третьем туре общего этапа Лиги конференций. Матч в Бергамо завершился со счётом 1:1. Казахстанская команда открыла счёт на 53-й минуте. Отличился Марк Гуаль. Хозяева поля отыгрались на 82-й минуте благодаря голу Николы Крстовича.

Для «Кайрата» это второе очко в нынешнем розыгрыше турнира. Команда продолжает борьбу на общем этапе. Отдельным достижением стал рекорд главного тренера алматинцев Жоры Арутюняна. В возрасте 34 лет он стал самым молодым казахстанским тренером, руководившим командой в еврокубках.

Прежний рекорд принадлежал Григорию Бабаяну, которому на момент матчей «Астаны» в Лиге Европы сезона 2018/19 было 38 лет и четыре месяца. Следующий матч «Кайрат» проведёт 26 ноября на своём поле против шведского «Мьельбю». Начало встречи — в 20:30 по времени Астаны.