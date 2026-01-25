"Кайрат" отправился в Англию на матч Лиги чемпионов с "Арсеналом"
Клуб поделился кадрами из аэропорта.
Сегодня, 17:14
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" вылетел в Англию, где проведёт выездной матч общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передаёт BAQ.KZ.
Поединок считается одним из самых сложных для казахстанской команды в текущем розыгрыше турнира. Клуб поделился кадрами из аэропорта в своих официальных социальных сетях, сопроводив публикацию подписью "Алматы — Лондон".
Ожидается, что матч станет важным испытанием для "Кайрата" и привлечёт внимание болельщиков как в Казахстане, так и за рубежом.
