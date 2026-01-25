  • 25 Января, 17:53

"Кайрат" отправился в Англию на матч Лиги чемпионов с "Арсеналом"

Клуб поделился кадрами из аэропорта.

Сегодня, 17:14
АВТОР
138
Фото: Pixabay.com

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" вылетел в Англию, где проведёт выездной матч общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передаёт BAQ.KZ.

Поединок считается одним из самых сложных для казахстанской команды в текущем розыгрыше турнира. Клуб поделился кадрами из аэропорта в своих официальных социальных сетях, сопроводив публикацию подписью "Алматы — Лондон".

Ожидается, что матч станет важным испытанием для "Кайрата" и привлечёт внимание болельщиков как в Казахстане, так и за рубежом.

 
 
 
 
 
Публикация от "Қайрат" ФК | FC Kairat Almaty (@f.c.kairat)

