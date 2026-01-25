Алматинский футбольный клуб "Кайрат" вылетел в Англию, где проведёт выездной матч общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передаёт BAQ.KZ.

Поединок считается одним из самых сложных для казахстанской команды в текущем розыгрыше турнира. Клуб поделился кадрами из аэропорта в своих официальных социальных сетях, сопроводив публикацию подписью "Алматы — Лондон".

Ожидается, что матч станет важным испытанием для "Кайрата" и привлечёт внимание болельщиков как в Казахстане, так и за рубежом.