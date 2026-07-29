«Кайрат» победил «Омонию» и продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27, обыграв кипрскую «Омонию» по итогам двухматчевого противостояния. Ответная встреча на Центральном стадионе Алматы завершилась победой казахстанского клуба со счетом 1:0, а путевку в следующий раунд хозяева оформили в серии пенальти. Единственный мяч в основное время был забит на 37-й минуте.

После передачи Луиша Маты отличился нападающий «Кайрата» Эдмилсон. Еще до перерыва положение «Омонии» осложнилось: на 26-й минуте форвард Андроникос Какулис получил прямую красную карточку, оставив свою команду вдесятером. В дополнительное время кипрский клуб лишился еще одного игрока.

На 111-й минуте защитник Сену Кулибали получил вторую желтую карточку, и «Омония» доигрывала матч вдевятером. Несмотря на численное преимущество, «Кайрат» не сумел забить второй мяч, поэтому победитель противостояния определился в серии пенальти. Точнее оказались футболисты алматинского клуба.

По сумме двух встреч «Кайрат» победил со счетом 2:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником казахстанской команды станет победитель пары «Левски» (Болгария) — «Университатя Крайова» (Румыния). Победа в третьем раунде позволит «Кайрату» продолжить борьбу за выход в основной этап самого престижного клубного турнира Европы.