«Кайрат» победил «Омонию» и продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов
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Алматинский «Кайрат» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27, обыграв кипрскую «Омонию» по итогам двухматчевого противостояния. Ответная встреча на Центральном стадионе Алматы завершилась победой казахстанского клуба со счетом 1:0, а путевку в следующий раунд хозяева оформили в серии пенальти. Единственный мяч в основное время был забит на 37-й минуте.
После передачи Луиша Маты отличился нападающий «Кайрата» Эдмилсон. Еще до перерыва положение «Омонии» осложнилось: на 26-й минуте форвард Андроникос Какулис получил прямую красную карточку, оставив свою команду вдесятером. В дополнительное время кипрский клуб лишился еще одного игрока.
На 111-й минуте защитник Сену Кулибали получил вторую желтую карточку, и «Омония» доигрывала матч вдевятером. Несмотря на численное преимущество, «Кайрат» не сумел забить второй мяч, поэтому победитель противостояния определился в серии пенальти. Точнее оказались футболисты алматинского клуба.
По сумме двух встреч «Кайрат» победил со счетом 2:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником казахстанской команды станет победитель пары «Левски» (Болгария) — «Университатя Крайова» (Румыния). Победа в третьем раунде позволит «Кайрату» продолжить борьбу за выход в основной этап самого престижного клубного турнира Европы.
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