"Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
Победителя удалось выяснить в серии пенальти.
Сегодня, 00:33
Фото: кадр с прямой трансляции
Алматинский "Кайрат" сотворил историю, пробившись в групповую стадию Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ. Решающий матч против шотландского "Селтика" прошёл на Центральном стадионе Алматы при полных трибунах, где атмосфера была накалена до предела. Основное и дополнительное время не выявили победителя — 0:0.
Всё решила серия пенальти, в которой "Кайрат" оказался точнее и победил со счётом 3:2.
Этот успех стал самым громким достижением алматинского клуба на европейской арене и подарил Казахстану долгожданное место в числе участников главного клубного турнира континента.
