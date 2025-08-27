Алматинский "Кайрат" сотворил историю, пробившись в групповую стадию Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ. Решающий матч против шотландского "Селтика" прошёл на Центральном стадионе Алматы при полных трибунах, где атмосфера была накалена до предела. Основное и дополнительное время не выявили победителя — 0:0.

Всё решила серия пенальти, в которой "Кайрат" оказался точнее и победил со счётом 3:2.

Этот успех стал самым громким достижением алматинского клуба на европейской арене и подарил Казахстану долгожданное место в числе участников главного клубного турнира континента.