Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контрактов с 30-летним бразильским защитником Лукасом Африко и 24-летним аргентинским полузащитником Себастьяном Себальос, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в футбольном клубе, Лукас Энрике да Силва родился в Сан-Паулу и начал профессиональную карьеру в 2015 году во "Фламенго" из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая "Сантос" и "Лондрину". В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провёл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета "Маритиму" и "Эшторила". В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую "Габалу", после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с "Фаренсе".

Всего провёл 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча. Последним клубом бразильца был турецкий "Ван Спор", за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции.

Хуан Себастьян Себальос родился в городе Хосе-Мария-Хауреги (провинция Буэнос-Айрес). Профессиональную карьеру начал в клубе "Лос Андес", позже выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Талльереса". После выступлений на родине Себальос перебрался в Боливию, где защищал цвета клуба "Реал Оруро" из высшего дивизиона.

В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, проведя 40 матчей и отметившись 18 голами и 5 результативными передачами.