"Кайрат" прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов
Матч "Спортинг" - "Кайрат" состоится в ночь с 18 на 19 сентября
Сегодня, 22:30
123Фото: Sports.kz
Алматинский "Кайрат" прилетел в Лиссабон, где проведет матч против местного "Спортинга" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Команда успешно приземлилась в столице Португалии и уже сегодня вечером проведет первую тренировку на португальской земле.
Матч "Спортинг" - "Кайрат" состоится в ночь с 18 на 19 сентября, для алматинцев это будет первый матч на стадии общего этапа Лиги чемпионов.
Во втором туре турнира казахстанский клуб примет на своем поле мадридский "Реал".
