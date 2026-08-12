«Кайрат» проиграл «Левски» и выбыл из квалификации Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» уступил болгарскому «Левски» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил борьбу за выход в основной этап турнира. Встреча, прошедшая на «Туркестан Арене», завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол был забит уже на 13-й минуте — отличился футболист «Левски» Рейналдо. Отыграться алматинскому клубу не удалось.

«Кайрат» начал нынешний еврокубковый путь с первого квалификационного раунда, где прошел «Сутьеску», а во втором раунде в серии пенальти обыграл кипрскую «Омонию» со счетом 6:5.

После вылета из Лиги чемпионов алматинский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. «Кайрат» вышел в следующий раунд этого турнира, где его соперником станет победитель пары «Андерлехт» — ПАОК.

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые в истории пробился в основной этап Лиги чемпионов, одолев шотландский «Селтик» в серии пенальти. Алматинцы стали вторым казахстанским клубом после «Астаны», которому удалось выйти в основную стадию главного еврокубка.