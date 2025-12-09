Алматинский футбольный клуб "Кайрат" потерпел поражение от греческого "Олимпиакоса" в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена" и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на 73-й минуте встречи нападающим гостей Желсоном Мартиншем.

Это поражение стало для "Кайрата" третьим подряд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После шести туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место в турнирной таблице. "Олимпиакос" имеет в активе пять очков и располагается на 26-й позиции.