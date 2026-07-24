«Кайрат» проведет домашний матч в Туркестане из-за концерта Канье Уэста

Футбольный клуб «Кайрат» проведет потенциальный домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков не в Алматы, а в Туркестане. Причиной стал концерт американского рэпера Канье Уэста, который запланирован на 14 августа на Центральном стадионе. В официальном заявлении клуба говорится, что концерт приходится на период проведения возможного домашнего матча в еврокубках. Из-за этого Центральный стадион Алматы будет недоступен для организации и проведения встречи.

В связи с этим «Кайрат» обратился в УЕФА с просьбой изменить место проведения потенциального домашнего матча. Европейский футбольный союз согласовал перенос игры на стадион «Туркестан Арена». Если алматинский клуб выйдет в третий квалификационный раунд, именно там пройдет встреча. Дата и время матча, а также информация о продаже билетов будут опубликованы после того, как определится дальнейший еврокубковый путь команды.

Напомним, концерт Канье Уэста анонсирован на 14 августа на Центральном стадионе Алматы. Ранее в «Кайрате» заявляли, что проведение шоу совпадает с графиком возможных домашних матчей команды в еврокубках, поэтому клубу пришлось заранее искать альтернативную арену.