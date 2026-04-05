«Кайрат» разгромил «Астану» со счётом 4:0 и возглавил таблицу КПЛ
На 22-й минуте преимущество алматинской команды увеличил Дастан Сатпаев.
Вчера 2026, 22:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 22:13Вчера 2026, 22:13
Фото: Pixabay.com
Алматинский «Кайрат» уверенно обыграл «Астану» в центральном матче четвёртого тура Казахстанской Премьер-лиги. Встреча завершилась крупной победой хозяев — 4:0, передает BAQ.KZ.
Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — отличился португальский нападающий Жоржиньо. На 22-й минуте преимущество алматинской команды увеличил Дастан Сатпаев.
Под конец первого тайма «Кайрат» довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Жоржиньо оформил дубль, а в компенсированное время капитан команды Александр Мартынович забил четвёртый мяч.
Во второй половине встречи команды больше не смогли поразить ворота друг друга, и матч завершился со счётом 4:0.
После этой победы «Кайрат» набрал 10 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Астана» с 7 очками опустилась ниже тройки лидеров.
Самое читаемое
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние