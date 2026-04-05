Алматинский «Кайрат» уверенно обыграл «Астану» в центральном матче четвёртого тура Казахстанской Премьер-лиги. Встреча завершилась крупной победой хозяев — 4:0, передает BAQ.KZ.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте — отличился португальский нападающий Жоржиньо. На 22-й минуте преимущество алматинской команды увеличил Дастан Сатпаев.

Под конец первого тайма «Кайрат» довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Жоржиньо оформил дубль, а в компенсированное время капитан команды Александр Мартынович забил четвёртый мяч.

Во второй половине встречи команды больше не смогли поразить ворота друг друга, и матч завершился со счётом 4:0.

После этой победы «Кайрат» набрал 10 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Астана» с 7 очками опустилась ниже тройки лидеров.