«Кайрат» разгромил «Женис» и вернулся на первое место в КПЛ

Алматинский «Кайрат» одержал крупную победу над столичным «Женисом» в перенесенном матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги и вновь возглавил турнирную таблицу.

Голами отметились Эдмилсон, Марк Гуаль и Луиш Мата.

Победа позволила «Кайрату» набрать 57 очков и обойти шымкентский «Ордабасы» на два балла. «Женис» с 29 очками занимает девятое место.

Главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин после матча отметил, что команда полностью сосредоточена на главной цели сезона — завоевании чемпионского титула.

При этом наставник признал, что матч оказался непростым, особенно в первом тайме. После перерыва тренерский штаб внес необходимые коррективы, после чего «Кайрат» смог развить преимущество и довести встречу до уверенной победы.

В следующем матче алматинская команда продолжит борьбу за лидерство в чемпионате.