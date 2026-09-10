«Кайрат» разгромил «Женис» и вернулся на первое место в КПЛ
Встреча на Центральном стадионе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Алматинский «Кайрат» одержал крупную победу над столичным «Женисом» в перенесенном матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги и вновь возглавил турнирную таблицу.
Голами отметились Эдмилсон, Марк Гуаль и Луиш Мата.
Победа позволила «Кайрату» набрать 57 очков и обойти шымкентский «Ордабасы» на два балла. «Женис» с 29 очками занимает девятое место.
Главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин после матча отметил, что команда полностью сосредоточена на главной цели сезона — завоевании чемпионского титула.
При этом наставник признал, что матч оказался непростым, особенно в первом тайме. После перерыва тренерский штаб внес необходимые коррективы, после чего «Кайрат» смог развить преимущество и довести встречу до уверенной победы.
В следующем матче алматинская команда продолжит борьбу за лидерство в чемпионате.
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