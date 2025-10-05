Алматинский "Кайрат" устроил голевой фейерверк на Центральном стадионе, разгромив талдыкорганский "Жетысу" со счётом 5:0 и вновь возглавив турнирную таблицу Казахстанской Премьер-Лиги, передает BAQ.KZ. С первых минут хозяева не оставили гостям ни шанса. Уже на девятой минуте Дастан Сатпаев хладнокровно реализовал пенальти, задав тон всей игре.

Дальше слово взял Жоржиньо — два точных удара бразильца на 19-й и 35-й минутах фактически сняли вопросы о победителе. Перед самым перерывом Эдмилсон довёл счёт до неприличного — 4:0. Второй тайм прошёл под аплодисменты трибун, где зрители больше ждали красивых моментов, чем интриги. И они их дождались: 18-летний Азамат Туякбаев, дебютировавший за основу, забил свой первый гол в КПЛ и поставил эффектную точку — 5:0.

Отдельные овации достались молодому голкиперу Шерхану Калмырзе — его уверенные действия и зрелищные сейвы вызывали бурю эмоций на трибунах. Эта победа позволила "Кайрату" набрать 55 очков и снова выйти на первое место, опередив "Астану" (53). "Жетысу" же остался на 11-й строчке с 21 баллом.

Впереди у алматинцев — жаркий октябрь: уже 21 числа команда встретится с кипрским "Пафосом" в Лиге чемпионов, а через пять дней примет ключевого соперника по чемпионату — "Астану".