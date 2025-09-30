В Алматы в день матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" стоимость аренды квартир в целом не изменилась. Но часть хозяев подняла расценки в несколько раз, объясняя это тем, что из окон их жилья открывается прямой вид на стадион, передает BAQ.KZ.

Так, однокомнатную квартиру в жилом комплексе напротив Центрального стадиона предлагают за 100 тысяч тенге в сутки.

При этом в том же доме трехкомнатная квартира с аналогичным видом стоит всего 30 тысяч тенге.

По данным Krisha.kz, средние цены на посуточную аренду в районе стадиона составляют:

1-комнатные – 15–20 тыс. тг,

2-комнатные – 17–25 тыс. тг,

3-комнатные – 30–35 тыс. тг.

По сравнению с прошлой неделей заметного роста не зафиксировано. Некоторые хозяева указывают в объявлениях "удобство для посещения матча", но цену существенно не повышают. Например, однокомнатная квартира всего в 100 метрах от стадиона сдается за 25 тысяч тенге.

На платформе Airbnb, популярной среди иностранцев, ситуация иная: грядущий матч заметно сказался на рынке. Если пять дней назад жилье на 30 сентября можно было снять за 25 тысяч тенге в сутки, то теперь средняя цена поднялась до 30–35 тысяч. К тому же количество доступных вариантов в радиусе трёх километров сократилось со 150 до 80.