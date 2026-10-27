«Кайрат» сам отдал чемпионство: эксперт оценил успех «Ордабасы»
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Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов назвал усиление состава и финансовую поддержку важными факторами чемпионства «Ордабасы». При этом, по его мнению, на исход борьбы за титул повлияли и ошибки конкурентов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.
По словам эксперта, приход инвестора позволил клубу пригласить сильных легионеров и казахстанских футболистов уровня национальной сборной. Особенно важным стало усиление по ходу сезона.
Напомним, что июне 2026 года Ордабасы» официально перешел в под управление бизнесмена Шахмурата Муталипа.
«Во втором круге команда укрепила три-четыре позиции и заиграла лучше, чем в первом. Это было действительно хорошее усиление», - отметил Есмагамбетов.
Вместе с тем он подчеркивает, что ближайший соперник команды в чемпионской гонке – «Кайрат» упростил шансы «Ордабасы» на чемпионство.
«Я считаю, что „Кайрат“ сам отдал чемпионство, проиграв в Костанае и уступив „Астане“. Именно эти шесть потерянных очков подвели команду. Тем самым „Кайрат“ подарил чемпионство „Ордабасы“», - заявил эксперт.
Несмотря на итоговый результат, игра чемпионов не во всех матчах убедила Есмагамбетова. По его оценке, даже в последних домашних встречах команда не всегда демонстрировала футбол, соответствующий чемпионскому уровню.
Отвечая на вопрос о спорных судейских решениях в пользу «Ордабасы», на которые обращали внимание болельщики, Есмагамбетов выделил матч с «Атырау».
«Матч с „Атырау“, конечно, сопровождался большим скандалом. Считаю, что судья практически лишил „Атырау“ трех очков», - заявил эксперт.
Еще одним фактором успеха «Ордабасы» эксперт назвал поддержку со стороны акима Шымкента. По его словам, вовлеченность главы города в жизнь клуба создавала благоприятные условия для работы футболистов и руководства.
«Он сам ходил на матчи, находился среди болельщиков, переживал за клуб, мотивировал сотрудников и футболистов. Естественно, при таком отношении команде гораздо легче работать», - подчеркнул ветеран футбола.
Однако для успешного выступления в еврокубках, считает Есмагамбетов, клубу потребуется дополнительное усиление.
«Если они хотят хорошо выступить в еврокубках, необходимо усиление всех линий. Нынешнему составу, думаю, будет сложно играть в Европе. Полагаю, команда будет усиливаться. Не исключаю и изменений в тренерском штабе, вплоть до его смены», - заключил он.
Отметим, что «Ордабасы» завоевал второй чемпионский титул в своей истории. Впервые шымкентский клуб выиграл чемпионат Казахстана в 2023 году, после чего два сезона подряд трофей доставался «Кайрату».
В этом сезоне команда также поборется за Кубок Казахстана. В финале «Ордабасы» встретится с кызылординским «Кайсаром». Матч пройдёт 7 ноября на стадионе «Туркестан Арена».
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