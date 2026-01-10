Кайрат Сатжанов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по боксу
Сатжанов возглавлял национальную сборную с августа 2024 года.
Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов покинул свою должность. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации бокса, передает BAQ.KZ.
Отмечается, что решение было принято по состоянию здоровья специалиста. Кайрат Сатжанов имеет более 35 лет тренерского опыта и является заслуженным тренером Республики Казахстан.
Сатжанов возглавлял национальную сборную с августа 2024 года. За этот период под его руководством казахстанские боксёры добились значительных успехов на международной арене, завоевав медали чемпионатов мира. Семь спортсменов, подготовленных тренером, стали чемпионами мира.
В федерации поблагодарили Кайрата Сатжанова за вклад в развитие отечественного бокса и отметили его роль в укреплении позиций Казахстана на мировой спортивной арене.
