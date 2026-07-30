  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» сыграет с «Левски» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

«Кайрат» сыграет с «Левски» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Первый матч казахстанский клуб проведет в Софии 4 августа.

30 Июля 2026, 22:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ФК Кайрат 30 Июля 2026, 22:13
30 Июля 2026, 22:13
154
Фото: ФК Кайрат

Алматинский «Кайрат» встретится с болгарским «Левски» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

По информации клуба, первая встреча команд состоится 4 августа в Софии. Начало матча запланировано на 22:30 по казахстанскому времени.

Ответный поединок пройдет 11 августа в Туркестане на стадионе «Туркестан Арена». Игра начнется в 20:00.

«Левски» является 27-кратным чемпионом Болгарии, 26 раз становился обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Болгарии.

По итогам двух матчей победитель противостояния продолжит борьбу за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Самое читаемое

Наверх