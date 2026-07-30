«Кайрат» сыграет с «Левски» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» встретится с болгарским «Левски» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

По информации клуба, первая встреча команд состоится 4 августа в Софии. Начало матча запланировано на 22:30 по казахстанскому времени.

Ответный поединок пройдет 11 августа в Туркестане на стадионе «Туркестан Арена». Игра начнется в 20:00.

«Левски» является 27-кратным чемпионом Болгарии, 26 раз становился обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Болгарии.

По итогам двух матчей победитель противостояния продолжит борьбу за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.