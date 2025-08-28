Сегодня в Монако состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Казахстанский "Кайрат", впервые пробившийся в основную стадию турнира, узнал своих соперников, передает BAQ.KZ.

На этой стадии турнира казахстанский клуб проведёт восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Напомним, "Кайрат" сенсационно прошёл отборочный этап турнира, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Теперь клуб впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов.