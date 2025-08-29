Алматинский "Кайрат" готовится к уникальному матчу в истории Лиги чемпионов. В рамках общего этапа турнира команде предстоит встретиться со "Спортингом" из Лиссабона, а расстояние между Алматы и столицей Португалии составит около 7 тысяч километров. Этот перелёт станет самым длинным в истории турнира, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Sportarena.

Прежний рекорд принадлежал "Астане" и "Бенфике", которые в сезоне-2015/16 летали друг к другу почти 6200 километров.

Помимо "Спортинга", соперниками "Кайрата" на этой стадии Лиги чемпионов станут: мадридский "Реал", миланский "Интер", лондонский "Арсенал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос", кипрский "Пафос" и датский "Копенгаген".

Для алматинцев участие в основном раунде уже историческое событие - команда пробилась туда впервые, пройдя квалификацию и обыграв "Олимпию" (Словения), КуПС (Финляндия), "Слован" (Словакия) и шотландский "Селтик".