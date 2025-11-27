Алматинский "Кайрат" потерпел поражение в гостевом матче пятого тура общего этапа Лиги Чемпионов, уступив датскому "Копенгагену" со счётом 2:3, передает BAQ.KZ cо ссылкой на KazFootball.kz. Встреча прошла 26 ноября на стадионе "Паркен" в Копенгагене, и датчане вышли вперёд благодаря голам Виктора Дадасона на 26-й, Джордана Ларссона с пенальти на 59-й и Роберта на 73-й минуте.

Казахстанская команда ответила лишь в конце игры: Дастан Сатпаев забил на 81-й минуте, а Олжас Байбек отличился на 90-й минуте, но этого оказалось недостаточно для спасения встречи. В матче было показано несколько предупреждений игрокам обеих команд, а судейскую бригаду возглавлял шотландский рефери Николас Уолш.

Главные тренеры Якоб Нееструп ("Копенгаген") и Рафаэль Уразбахтин ("Кайрат") провели ряд замен, пытаясь усилить атакующую игру. Несмотря на ожесточённые попытки "Кайрата" переломить ход встречи, датчане сохранили минимальное преимущество и увезли три очка домой.