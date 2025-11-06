Алматинский "Кайрат" был близок к сенсации в Милане, где в матче четвёртого тура Лиги чемпионов дал настоящий бой местному "Интеру", передает BAQ.KZ cо ссылкой на KazFootball.kz. Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 55-й минуте капитан "Кайрата" Офри Арад замкнул подачу после стандарта и сравнял счёт, став автором первого гола казахстанского клуба в ворота "Интера" в истории турнира. Однако уже через десять минут Карлос Аугусто вновь вывел миланцев вперёд, и этот мяч стал решающим.

Несмотря на поражение, подопечные Рафаэля Уразбахтина оставили о себе хорошее впечатление: действовали дисциплинированно, создавали опасные моменты и заставили одного из фаворитов Лиги чемпионов всерьёз понервничать.