"Кайрат" и словенская "Олимпия" не смогли выявить победителя в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая 8 июля на стадионе "Стожице" в Любляне, завершилась со счетом 1:1, передает BAQ.KZ.

Первым счет открыл "Кайрат": на 59-й минуте свой дебютный гол в Лиге чемпионов забил Дастан Сатпаев. Однако уже через семь минут полузащитник хозяев Диогу Пинту забил ответный матч - 1:1.

Следующий матч пройдет 15 июля в Алматы. Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд турнира.

Напомним, "Олимпия" является действующим чемпионом Словении, а "Кайрат" в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате Казахстана, имея в активе 36 очков.