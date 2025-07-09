"Кайрат" увез ничью из Словении в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Дастан Сатпаев забил дебютный гол в еврокубках
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
158Фото: FC Kairat
"Кайрат" и словенская "Олимпия" не смогли выявить победителя в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая 8 июля на стадионе "Стожице" в Любляне, завершилась со счетом 1:1, передает BAQ.KZ.
Первым счет открыл "Кайрат": на 59-й минуте свой дебютный гол в Лиге чемпионов забил Дастан Сатпаев. Однако уже через семь минут полузащитник хозяев Диогу Пинту забил ответный матч - 1:1.
Следующий матч пройдет 15 июля в Алматы. Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд турнира.
Напомним, "Олимпия" является действующим чемпионом Словении, а "Кайрат" в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате Казахстана, имея в активе 36 очков.
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