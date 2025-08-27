"Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории
Главным героем вечера стал вратарь Анарбеков, отразивший три удара с "точки".
Алматинский "Кайрат" сотворил сенсацию, обыграв шотландский "Селтик" в серии пенальти и впервые в истории клуба пробившись в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент BAQ.KZ. Ответный матч раунда плей-офф прошёл в напряжённой борьбе. В первом тайме "Селтик" допускал множество ошибок и не мог реализовать атакующий потенциал, тогда как алматинцы действовали дисциплинированно и уверенно. Самый опасный момент возник, когда Форрест пробил головой после навеса Маэды, но вратарь "Кайрата" Анарбеков спас команду.
Во втором тайме арбитр назначил свободный удар с линии вратарской за пас назад, однако Жоржинью не сумел пробить голкипера. В концовке основного времени Маэда вновь мог вывести шотландцев вперёд, но Анарбеков оказался надёжнее.
В дополнительное время счёт так и не изменился, и судьбу матча решила серия пенальти. Здесь героем снова стал Анарбеков — он отразил три удара и подарил "Кайрату" историческую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
Это первый случай за 10 лет, когда казахстанский клуб пробился так далеко: ранее подобного добивалась лишь "Астана" в сезоне 2015/16. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа, Лиги Европы — 29 августа. Игры стартуют 16 и 24 сентября соответственно.
