Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый рейтинг 500 лучших футбольных клубов мира по итогам выступлений за последние 12 месяцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на KazFootball.kz. В список вошли команды из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, а результаты учитывались в национальных чемпионатах, кубках и международных турнирах.

Алматинский "Кайрат" занял 240-е место, набрав 90,75 балла, и стал единственным клубом из Казахстана, представленным в рейтинге. По сравнению с прошлым годом команда опустилась с 234-й позиции, однако продолжает удерживаться в числе сильнейших клубов мира. В нынешнем сезоне "Кайрат" впервые в своей истории выступает в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Лидером рейтинга стал "Пари Сен-Жермен", следом расположились "Реал Мадрид" и "Челси". В первую десятку также вошли "Интер", "Бавария", "Барселона", "Арсенал", "Фламенго" и "Боруссия" Дортмунд.