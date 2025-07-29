Уже сегодня вечером алматинский "Кайрат" примет "KuPS" (Финляндия) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на Центральном стадионе Алматы. После поражения 0:2 на выезде алматинцам нужно побеждать минимум с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время - или с разницей в три, чтобы пройти напрямую. Аншлаг на стадионе обещает стать эмоциональной подпиткой для команды. Корреспондент BAQ.kz выяснил, как идет подготовка к игре, и какие надежды подает казахстанская команда.

Подготовка и настрой

В первом матче в Куопио финны добились комфортного преимущества. Однако у "Кайрата" есть козыри. Команда подходит к ответной встрече с уверенной формой: выиграли у Тобола в местной Премьер‑лиге 3:1, сохранив вторую позицию в таблице, и продемонстрировали стабильность в последних матчах. Домашняя статистика в еврокубках вдохновляет: все четыре предыдущие домашние встречи в квалификации ЛЧ закончились победами - три из них именно с результатом 2:0.

Ключевыми игроками являются молодой форвард Дастан Сатпаев, лидер креатива на фланге Жоржиньо и опытный нападающий Валерий Громыко.

KuPS тем временем подходит к ответной встрече без матчей в собственном чемпионате - что может помочь, благодаря командной свежести. KuPS играет по схеме 4-3-3 и славится плотной обороной. Их главные козыри - Мохамед Туре и Яакко Оксанен.

Подготовка к ключевому еврокубковому матчу у казахстанской команды шла в сжатые сроки, но по плану. Пресс-атташе ФК "Кайрат" рассказал, как команда справляется с плотным графиком.

"Матч, который вызвал огромный интерес у болельщиков, состоится уже сегодня через несколько часов. Более 22 тысяч болельщиков придут на Центральный стадион Алматы. Такая поддержка придаст сил игрокам. Подготовка идёт в плановом режиме. В субботу у нас был матч чемпионата Казахстана - мы выиграли в Костанае у "Тобола" со счётом 3:1. В воскресенье вернулись в Алматы. Команда готовилась целенаправленно к ответной игре, несмотря на то, что график действительно плотный. Последние 30 дней мы играем каждые 3–4 дня. Тем не менее, тренерский штаб чётко выстроил нагрузку. Настрой у ребят боевой - они понимают, что сегодня нужно выложиться на 100%", - рассказывает Арман Джаксыгулов.

Тактика и реалии матча

Напомним, что первый матч в Финляндии завершился со счётом 0:2 не в пользу "Кайрата".

"В еврокубках проход дальше определяется по сумме двух матчей. Сегодня нужно забивать минимум два, чтобы сравнять счёт. Чтобы пройти напрямую - нужно три. Конечно, это серьёзный вызов, но на домашнем поле всё возможно", - надеется Арман Джаксыгулов.

На вопрос, кто может отличиться, он ответил, что не хотел бы выделять кого-то одного.

"У нас есть сильные нападающие. Если посмотреть на предыдущие матчи активно забивали Дастан Сатпаев, и Жоржиньо - он много мячей в этом месяце забил, отличился и Валерий Громыко. Они умеют забивать. Но главное не фамилии, а командный результат. Важно, чтобы забили именно то количество мячей, которое нужно для прохода. Кто забьёт - не имеет значения, лишь бы мяч оказался в воротах KuPS", - говорит Арман Джаксыгулов.

Подготовка без напрягов

Представитель Центрального стадиона Алматы Дияр Шәкіров дополнил, что стадион полностью готов к приему большого количества болельщиков. Все сектора, проходы и буфеты работают в штатном режиме, усилены меры безопасности. Будет дежурить достаточное количество сотрудников правопорядка, медслужбы, организована замена питьевой воды.

"Был официально объявлен солд-аут. 28 000 человек придут посмотреть на игру. Мы делаем всё, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и безопасно. Приятно видеть такой ажиотаж. У нас всё в штатном режиме, пока без особых напрягов - ведь это только второй квалификационный раунд. Основной накал, как правило, начинается с третьего этапа. Если "Кайрат" сегодня выиграет, следующий матч может пройти уже 6 августа. Если нет - вероятно, 12-го или 14-го, в зависимости от распределения Лиги конференций", - рассказывает Дияр Шәкіров.

Что интересно у команды "KuPS" болельщиков нет, их фан-сектор отсутствует.

Сегодняшний вечер в Алматы обещает быть жарким. Аналитики сходятся во мнении: при быстром первом голе, у "Кайрата" появятся реальные шансы отыграться. Одни прогнозируют минимальную победу "Кайрата" - 1:0, с акцентом на уверенную оборону KuPS и низкий тотал матчей. Некоторые прогнозы указывают на высокую вероятность того, что KuPS не пропустят больше одного мяча.

В целом, поддержка трибун может стать тем самым фактором, который склонил чашу весов. Плановая подготовка и спортивная злость за поражение в Финляндии - всё это должно сплотить команду. У "Кайрата" нет другого выбора, кроме как идти вперёд и бороться до финального свистка.