"Кайрат" vs "Реал": фанаты выбрали фаворита матча
Сегодня, 17:11
Сегодня, 30 сентября, в Алматы состоится исторический матч в рамках этапа Лиги чемпионов: "Кайрат" принимает на своем поле мадридский "Реал", передаёт BAQ.KZ.
Накануне Кинопоиск запустил опрос среди болельщиков: кто выйдет победителем? На текущий момент 53% проголосовавших верят в победу алматинского клуба, 39% – в победу "Реала", 8% - за ничью.
Отметим, "Кайрат" впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов. Кинопоиск будет вести прямую трансляцию встречи, начало в 21:35 по местному времени. Для казахстанских болельщиков это уникальная возможность увидеть матч против одного из самых титулованных клубов мира.
Ожидается, что Кинопоиск покажет и остальные еврокубковые матчи алматинского "Кайрата".
