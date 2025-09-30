Сегодня, 30 сентября, в Алматы состоится исторический матч в рамках этапа Лиги чемпионов: "Кайрат" принимает на своем поле мадридский "Реал", передаёт BAQ.KZ.

Накануне Кинопоиск запустил опрос среди болельщиков: кто выйдет победителем? На текущий момент 53% проголосовавших верят в победу алматинского клуба, 39% – в победу "Реала", 8% - за ничью.

Отметим, "Кайрат" впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов. Кинопоиск будет вести прямую трансляцию встречи, начало в 21:35 по местному времени. Для казахстанских болельщиков это уникальная возможность увидеть матч против одного из самых титулованных клубов мира.

Ожидается, что Кинопоиск покажет и остальные еврокубковые матчи алматинского "Кайрата".