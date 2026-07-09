«Кайрат» вырвал победу над «Сутьеской» в первом матче Лиги чемпионов
Сегодня 2026, 08:16
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Сегодня 2026, 08:16Сегодня 2026, 08:16
88Фото: kazfootball.kz
Алматинский «Кайрат» с победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. В первом матче стартового раунда казахстанский клуб на своем поле обыграл черногорскую «Сутьеску» со счетом 2:1.
Долгое время счет в матче оставался нулевым. Лишь на 76-й минуте защитник «Кайрата» Лукас Африко открыл счет. Однако удержать преимущество хозяевам не удалось — на 90-й минуте нападающий гостей Марко Мрвалевич восстановил равновесие. Развязка наступила уже в компенсированное время.
На 90+3-й минуте Марк Гуаль принес алматинцам победу, забив решающий мяч. Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 15 июля в Черногории.
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