«Кайрат» вырвал победу над «Сутьеской» в первом матче Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» с победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. В первом матче стартового раунда казахстанский клуб на своем поле обыграл черногорскую «Сутьеску» со счетом 2:1.

Долгое время счет в матче оставался нулевым. Лишь на 76-й минуте защитник «Кайрата» Лукас Африко открыл счет. Однако удержать преимущество хозяевам не удалось — на 90-й минуте нападающий гостей Марко Мрвалевич восстановил равновесие. Развязка наступила уже в компенсированное время.

На 90+3-й минуте Марк Гуаль принес алматинцам победу, забив решающий мяч. Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 15 июля в Черногории.