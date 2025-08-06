В Алматы состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Кайрат" на домашнем стадионе обыграл словацкий "Слован" со счетом 1:0, передает BAQ.KZ. Встреча стала исторической — впервые алматинская команда дошла до этой стадии главного клубного турнира Европы.

С самого начала матча "Кайрат" активно атаковал. Уже на 4-й минуте был первый шанс забить, но удар Жоржиньо оказался неточным. Несколько опасных моментов создали Арад и Громыко, однако словацкий "Слован" устоял — выручал вратарь и немного повезло. Первый тайм прошёл напряжённо: судья показал две жёлтые карточки, была пара пауз из-за травм, но голов не было.

Во втором тайме игра стала жёстче. На 51-й минуте игрок "Слована" Рахим Ибрахим получил жёлтую, а через 14 минут — вторую и был удалён с поля. Гости остались в меньшинстве и начали больше обороняться.

"Кайрат" усилил давление, и на 89-й минуте случился решающий эпизод: Сорокина сбили в штрафной, и судья назначил пенальти. Бить вышел 16-летний Дастан Сатпаев — и уверенно отправил мяч в угол ворот. 1:0.

В добавленное время Сатпаев вновь забил, но гол не засчитали — был зафиксирован офсайд. А под занавес матча страсти накалились настолько, что тренера "Слована" удалили с поля за бурные эмоции. Ответную игру 12 августа в Братиславе словаки проведут без главного тренера.