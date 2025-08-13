"Кайрат" обыграл "Слован" по пенальти и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В следующем раунде отборочного этапа турнира "Кайрат" встретится с шотландским "Селтиком".
Сегодня, 02:05
Алматинский "Кайрат" в Братиславе обыграл словацкий "Слован" в серии пенальти в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд плей-офф турнира, BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Основное и дополнительное время закончилось с результатом 1:0 в пользу хозяев поля - мяч на 30-й минуте забил Роберт Мак.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Кайрата" - 4:3.
Стартовый состав "Слована": Такач, Блэкмен, Кашия, Виммер, Сандру Круш, Байрич, Толич, Вайсс, Барсегян, Мак, Стрелец.
Стартовый состав "Кайрата": Заруцкий, Луиш Мата, Мартынович, Сорокин, Тапалов, Арад, Громыко, Глэйзер, Жоржиньо, Эдмилсон, Сатпаев.
В плей-офф Лиги чемпионов "Кайрат" встретится с шотландским "Селтиком".
