Алматинский "Кайрат" в Братиславе обыграл словацкий "Слован" в серии пенальти в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд плей-офф турнира, BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Основное и дополнительное время закончилось с результатом 1:0 в пользу хозяев поля - мяч на 30-й минуте забил Роберт Мак.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Кайрата" - 4:3.

Стартовый состав "Слована": Такач, Блэкмен, Кашия, Виммер, Сандру Круш, Байрич, Толич, Вайсс, Барсегян, Мак, Стрелец.

Стартовый состав "Кайрата": Заруцкий, Луиш Мата, Мартынович, Сорокин, Тапалов, Арад, Громыко, Глэйзер, Жоржиньо, Эдмилсон, Сатпаев.

В плей-офф Лиги чемпионов "Кайрат" встретится с шотландским "Селтиком".