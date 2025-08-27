Алматинский "Кайрат" сотворил сенсацию и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, передаёт BAQ.KZ. На пути к главному клубному турниру Европы казахстанский клуб прошёл несколько раундов квалификации. "Кайрат" обыграл словенскую "Олимпию" (3:1 по сумме двух матчей), финский КуПС (3:2), словацкий "Слован" (1:1, пенальти — 4:3), а в плей-офф выбил из турнира шотландский "Селтик". Сегодня в Алматы решающий матч завершился вничью (0:0), а в серии пенальти подопечные занесли историческую победу — 3:2.

Как сообщает Sports.kz, за выход в групповой этап Лиги чемпионов "Кайрат" получил 18,62 миллиона евро (11,6 млрд тенге). На стадии группы предусмотрены дополнительные призовые: за победу — 2,1 млн евро (около 1,3 млрд тенге), за ничью — 700 тысяч евро (436 млн тенге).

Таким образом, клуб не только вписал своё имя в историю, но и обеспечил серьёзное финансовое подкрепление для дальнейших выступлений.