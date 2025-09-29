Постановлением Правительства Республики Казахстан Туткышбаев Кайырхан Серикович назначен на должность вице-министра энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Родился в 1991 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в ОО "Центрально-Азиатский горнопромышленный Союз", г.Алматы.

2011–2014 гг. – инженер отдела проектирования горных работ и горного оборудования ТОО "Degdar Engineering", г. Алматы.

В разные годы занимал должности главного эксперта, руководителя управления, директора Департамента недропользования Министерства энергетики.

2022–2023 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2023-2023 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

2023-2024 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства.

В 2024 году – управляющий директор по геологоразведке и развитию редких и редкоземельных металлов АО НАК "Казатомпром".

С сентября 2024 года и по настоящее время трудился в частной структуре.