"Казахфильм" оштрафован почти на 3 млн тенге: АЗРК выявило нарушения
Агентство по защите и развитию конкуренции дважды привлекло к административной ответственности АО "Казахфильм".
Общая сумма штрафов составила 2,83 млн тенге.
Об этом сообщил председатель агентства Марат Омаров в ответе на депутатский запрос. По его словам, киностудия была наказана за предоставление недостоверных данных, а также за их непредоставление в АЗРК.
Кроме того, ведомство установило в действиях ТОО Кинопарк Центр признаки злоупотребления доминирующим положением. Утверждается, что компания ограничивала доступ к услугам кинопроката и навязывала рекламный бюджет.
В августе 2025 года агентство инициировало анализ рынка кинопроката в Алматы. По предварительным данным, его объем составил 16,8 млрд тенге, из которых 6,3 млрд приходится на группу "Кинопарк". В настоящее время исследование близится к завершению, по его итогам АЗРК намерено принять соответствующие меры.
Напомним, ранее министр культуры и информации Аида Балаева заявляла, что "Казахфильм" вступает в новую эпоху своего развития.
