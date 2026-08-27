«Казахфильм» после многолетней убыточности вышел на самоокупаемость – Балаева
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Национальная киностудия «Казахфильм» после нескольких лет убыточной работы вышла на самоокупаемость. Об этом заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала в интервью газете «Казахстанская правда», передает BAQ.KZ.
По ее словам, государство изменило подходы к финансированию отечественной киноиндустрии. С 2025 года не менее 30% общего объема государственного финансирования в сфере кино направляется непосредственно «Казахфильму».
«Важно, что после многолетней убыточности "Казахфильм" вышел на самоокупаемость», – сообщила Балаева.
Изменения на этом не завершатся. До 1 июля 2027 года планируется передать киностудии функции Государственного центра поддержки национального кино.
При этом вице-премьер подчеркнула, что речь не идет о возвращении к модели, при которой вся киноиндустрия будет сосредоточена вокруг одной структуры.
«Мы говорим не о монополизации, а о возвращении стране полноценного национального института кино», – заявила она.
Таким образом, «Казахфильм» должен не только сохранить статус национальной киностудии, но и усилить свою роль в развитии отечественной киноиндустрии.
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