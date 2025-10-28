Национальная киностудия "Казахфильм" имени Ш. Айманова приняла участие в международном телевизионном рынке MIPCOM 2025, который прошёл в Каннах (Франция), передает BAQ.KZ.

Форум традиционно состоялся в Дворце фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès) и собрал ведущих игроков мировой кино- и телеиндустрии.

Казахстанская делегация представила подборку художественных, документальных и анимационных фильмов из золотого фонда киностудии, а также современные картины, созданные при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Представители "Казахфильма" провели ряд встреч с зарубежными продюсерами и дистрибьюторами, представив отечественные кино- и телепроекты. Эти переговоры направлены на расширение международного присутствия казахстанского контента и поиск новых форм сотрудничества с иностранными партнёрами.

MIPCOM считается одной из крупнейших профессиональных площадок мира, посвящённых телевидению, стримингу и цифровому контенту. В 2025 году мероприятие собрало более 10 тысяч участников из 107 стран, включая представителей ведущих кинокомпаний из Великобритании, США, Франции, Германии, Южной Кореи, Японии, Турции и других стран.

По данным организаторов, в этом году около 3 тысяч покупателей контента провели переговоры с потенциальными партнёрами, а свои проекты представили более 350 компаний со всего мира.