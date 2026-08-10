В 2026 году на Жезказганский медеплавильный завод направлено более 25,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Средства пошли на капитальные ремонты, техническое перевооружение, развитие производственной инфраструктуры и повышение надёжности оборудования.

Программа охватывает основные производственные цеха, энергетическое хозяйство, объекты инфраструктуры и социально-бытовые помещения. В компании её задачами называют устойчивую работу завода, промышленную безопасность, эффективность технологических процессов и экологические показатели производства.

Основная часть, 15,9 млрд тенге, приходится на капитальный ремонт металлургического оборудования. В плавильном цехе ремонтируют руднотермическую печь №2, анодные печи с первой по третью и конвертерный блок из четырёх конвертеров.

Печь с историей

Руднотермическая печь №2 в биографии завода занимает особое место. Именно её запуск в конце 2018 года вернул предприятие к жизни после годового простоя.

До остановки завод работал вполсилы. Одна печь не действовала, и вместо проектных 200 тысяч тонн катодной меди в год выпускалось 100-110 тысяч. После пуска РТП-2 предприятие вышло на проектную мощность, а на работу приняли 600 человек.

Тогдашний пуск был необычным. Печь включали без жидкого расплава, и в истории завода так поступали лишь однажды, в феврале 1971 года, когда предприятие запускали впервые.

Сам завод работает 55 лет. Сегодня здесь трудятся около 1500 человек, производство включает медеплавильный, медеэлектролитный и сернокислотный переделы.

Что ещё ремонтируют

На обновление технологического оборудования направлено 3,6 млрд тенге. В цехе электролиза меди устанавливают 234 полимербетонные ванны, меняют силовой трансформатор ТНДП-10000/10 и монтируют новый мостовой кран №39. В плавильном цехе заменят карусельно-разливочную машину №1, в цехе теплоэнергоснабжения турбонагнетатель Н-900.

На производственную инфраструктуру выделено 4,4 млрд тенге. Здесь ремонтируют градирню №1, меняют кровлю цеха электролиза меди и восстанавливают крышу конвертерного отделения. Завершается ремонт душевых в административно-бытовом комплексе плавильного цеха, что улучшит бытовые условия работников.

До конца года компания направит ещё 1,4 млрд тенге. Эти деньги пойдут на ремонт оборудования цеха подготовки шихты и создание специализированной площадки для безопасного обслуживания кранового оборудования.

Работы ведутся в рамках долгосрочной инвестиционной программы «Казахмыса» по развитию металлургических предприятий. В компании рассчитывают, что проекты повысят надёжность производственных процессов, эффективность работы оборудования и экологическую устойчивость производства, а также создадут более безопасные условия труда.