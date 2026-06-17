«Казахмыс» вложит сотни миллионов долларов в модернизацию Жезказгана

Владелец группы компаний «Казахмыс» Нурлан Артыкбаев и министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев посетили ключевые производственные объекты Жезказганской площадки, где ознакомились с ходом реализации инвестиционных проектов и планами дальнейшего развития.

Одним из главных объектов рабочей поездки стал Жезказганский медеплавильный завод. Руководству представили проекты капитального ремонта и модернизации оборудования, направленные на повышение надежности производственных мощностей.

Особое внимание уделяется экологическим проектам. На Жезказганском медеплавильном заводе, предприятии «Казкат» и фильтровально-сушильных отделениях обогатительных фабрик завершена программа газификации стоимостью около 4 млн долларов. В рамках проекта 20 производственных объектов переведены с мазута на природный газ.

По данным компании, это позволило сократить выбросы парниковых газов на медеплавильном заводе почти на 12%, а на фильтровально-сушильных отделениях — почти на 80%. Ожидаемый экономический эффект оценивается примерно в 4 млрд тенге в год.

В числе перспективных проектов — строительство нового сернокислотного цеха стоимостью 200 млн долларов. После запуска объекта выбросы диоксида серы планируется сократить более чем в два раза.

Еще одним важным направлением станет строительство газопоршневой электростанции мощностью 35 МВт. Объем инвестиций в проект составит 24,8 млн евро. Ожидается, что новая станция позволит повысить энергетическую независимость предприятия и ежегодно экономить около 5,5 млрд тенге.

Также делегация посетила Жезказганские обогатительные фабрики №1, №2 и №3, где обсуждались вопросы модернизации оборудования, повышения эффективности переработки сырья и развития производственной инфраструктуры.

По итогам поездки Нурлан Артыкбаев отметил, что модернизация Жезказганской площадки остается одним из ключевых направлений развития компании и будет сопровождаться дальнейшими инвестициями в производство, экологию, безопасность и технологическое обновление предприятий.